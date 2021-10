Mão Morta e Bizarra Locomotiva no festival Back to Back em novembro e Lisboa e Porto

As bandas portuguesas Mão Morta, Bizarra Locomotiva, Process of Guilt e The Quartet Of Woah! atuam em novembro, no Porto e em Lisboa, na 1.ª edição do festival Back to Back, anunciou hoje a promotora Prime Artists.

O LAV -- Lisboa ao Vivo e o Hard Club, no Porto, acolhem nos dias 19 e 20 de novembro, respetivamente, "um cartaz 100% nacional", que "reúne quatro autênticos pesos pesados, numa forte união do melhor que a velha e a nova geração de talento made in Portugal têm para oferecer", refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

A 1.ª edição do festival Back to Back "marca o retorno à verdadeira experiência que só um espetáculo ao vivo proporciona e às inigualáveis descargas de adrenalina provocadas pela música feita com guitarras".

O cartaz é encabeçado pelos Mão Morta, banda que "ao longo de mais de três décadas tem sabido exatamente como manter uma coerência artística e consistência editorial sem precedentes em território nacional".

A representar a "velha geração" estão também os Bizarra Locomotiva, grupo que "circula desde os anos 90 do século passado e tem prosseguido de forma segura com um percurso ímpar".

Em representação de "uma geração mais jovem", o cartaz do Back To Back inclui os Process of Guilt, "atualmente uma das principais forças motrizes no underground 'DIY' luso", e os The Quartet of Woah!, "resultado da genial união de quatro talentosos músicos" que é "rock'n'roll até ao osso, feito de riffs pesadões, harmonias pegajosas e uma sensibilidade épica fora do comum, espelhada em dois álbuns unanimemente aplaudidos pelo público e pela imprensa".

Os bilhetes para cada dia do festival têm um custo de 20 euros e a promotora lembra o "uso obrigatório de máscara".

