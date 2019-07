Mar Seguro em Peniche regressa com Toy

A quinta etapa do Mar Seguro, que se realiza no próximo domingo, dia 14 de julho - iniciativa doque conta com o apoio da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional - tem como cenário Peniche e contará uma vez mais com a participação do cantor Toy. O evento decorre na marina de Peniche, onde se realiza o imperdível Festival da Sardinha.Além da importância da iniciativa para os que fazem a vida no mar ou desenvolvem atividades lúdicas na orla costeira, o Mar Seguro conta com momentos de interesse para todos.Haverá batismo de mar, especialmente a pensar nos mais novos (com embarque no Cais do ISN, das 10h00 às 11h00); e um debate sobre segurança marítima, na marina de Peniche, com a participação do comandante Toledo Cristo, da Capitania do Porto de Peniche; o comandante Correia Guerreiro, chefe da divisão de Segurança Marítima - Autoridade Marítima Nacional; Henrique Bertino, presidente Câmara de Peniche; Humberto Jorge, presidente da Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco; Paulo Alexandre de Morais Ferreira, presidente da Direção do Península Peniche Surf Clube; a Augusto Aniceto, Coordenador Regional Desporto Escolar da Região Oeste.O programa contempla ainda exercícios no mar, nomeadamente o salvamento de um náufrago e abertura de balsa (das 11h45 às 12h30, na marina de Peniche.A encerrar o Mar Seguro de Peniche, um espetáculo com Toy, com início marcado para as 12h30. A apresentação estará a cargo de Marta Viveiros. Esperamos por si. Não falte!Os batismos de mar são um dos pontos altos da iniciativa Mar Seguro. Ao longo das quatro etapas anteriores (Nazaré, Figueira da Foz, Portimão e Caxinas), foram muitos os que vestiram o colete e fizeram um pequeno passeio em total segurança pelo mar. Uma iniciativa a pensar sobretudo nas famílias, já que os mais novos podem ser acompanhados pelos pais nesta aventura marítima. Em Peniche não será diferente. O convite está feito.