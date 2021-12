Maratona celebra cinema português

O cinema português vai ser celebrado nos próximos dias 21 e 22 de Dezembro com uma maratona de curtas-metragens em homenagem à arte cinematográfica. O evento "O dia mais curto", que decorre de Norte a Sul do País com diversos horários e localizações – disponíveis no site oficial –, vai promover a exibição de diversos filmes portugueses e internacionais, bem como as novidades do cinema dos últimos tempos.

"O dia mais curto" conta já com nove edições e promete "dar as boas vindas ao inverno na melhor companhia". Segundo a Agência Curta Metragem, organizadora oficial do evento, irão somar-se ainda "as programações próprias das várias associações ou cineclubes que aderiram ao evento, sessões especiais para escolas, e a sua exibição televisiva ou online".