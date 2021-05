Marcelo adia Festa do Livro em Belém que estava prevista para junho

O Presidente da República adiou a edição deste ano da Festa do Livro no Palácio de Belém, que estava prevista para junho, tendo em conta a matriz de risco de covid-19 e mensagens de entidades sanitárias.

O adiamento da Festa do Livro no Palácio de Belém - que habitualmente acontece entre agosto e setembro, e que em 2020 não se realizou - foi anunciado através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"Atendendo à manutenção da matriz de risco covid-19 e às mensagens das entidades sanitárias relativamente à evolução da situação no concelho de Lisboa, bem como à interpretação que poderia suscitar a manutenção da Festa do Livro, prevista nos jardins do Palácio de Belém de 9 a 13 de junho, foi esta adiada para data a fixar com os editores e livreiros, aos quais se agradece a compreensão perante a decisão que teve de ser tomada", lê-se na nota.