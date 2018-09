Marcelo convidado a tocar bateria preferiu foto com os Thirty Seconds to Mars

Presidente da República esteve em Braga para inaugurar Fórum.

19:46

Após 9,5 milhões de euros de investimento, o Altice Forum Braga passa a ter uma sala de concertos com capacidade para 12 mil pessoas e um auditório com 1450 lugares.

Marcelo Rebelo de Sousa foi a Braga inaugurar o Altice Forum Braga mas houve outro motivo de atenção durante esta visita oficial. O Presidente da República tirou uma foto com alguns dos membros da banda norte-americana Thirty Seconds to Mars, que tocavam na sala na inauguração que teve lugar na noite desta quarta-feira.Ao perceberem que Marcelo estava na sala durante um ensaio, a banda terá convidado o Chefe de Estado para acompanhar a banda na bateria. O Presidente deu uma "nega" a esta oferta mas fez uma contraproposta: tirar uma fotografia, algo a que está já bastante habituado.O momento foi captado por Hugo Delgado, fotógrafo da agência Lusa, e rapidamente se tornou famoso nas redes sociais. Os Thirty Seconds to Mars são compostos pelos irmãos Jared e Shannon Leto.