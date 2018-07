Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo é convidado de honra do Festival de Música de Salzburgo

Presidente da República viaja na próxima quinta-feira a convite do presidente austríaco.

Por Lusa | 18:21

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será o convidado de honra do Festival de Música de Salzburgo, para onde viaja na próxima quinta-feira a convite do presidente austríaco, disse à Lusa fonte do Palácio de Belém.



O chefe de Estado português participa no dia 27 de julho na abertura oficial da 98.ª edição do Festival de Música de Salzburgo, assistindo depois com o seu homólogo austríaco, Alexander van der Bellen, à ópera "A Flauta Mágica", de Mozart.



A visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa decorre no início da presidência do Conselho da União Europeia pela Áustria, dirigida pelo chanceler conservador Sebastian Kurz, do partido ÖVP, que governa em coligação com o partido de extrema-direita FPÖ, defendendo uma estratégia dura contra a imigração.



Esta estratégia deverá dominar a presidência europeia de Kurz, que se congratulou com a "mudança de tendência" que, em sua opinião, representa o plano para endurecer as políticas de asilo na Europa que resultou da recente cimeira europeia.



O chanceler, de 31 anos, era chefe da diplomacia no auge da crise de refugiados, em 2015, reivindicando ter sido o responsável por travar as entradas na UE pela rota dos Balcãs.



Já o Presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, com quem Marcelo Rebelo de Sousa terá um encontro de trabalho e uma conferência de imprensa conjunta, iniciou a sua carreira política no Partido Socialista deste país, tendo depois sido presidente da força política "Alternativa Verde".



Alexander van der Bellen foi eleito presidente da Áustria em 4 de dezembro com 53,6% dos votos e tomou posse do cargo de chefe de Estado em 26 de janeiro de 2017.