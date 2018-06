Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo subiu ao palco para cantar com os Xutos & Pontapés no Rock in Rio

Presidente da República participa numa homenagem a Zé Pedro.

20:53

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, subiu ao palco esta sexta-feira na atuação dos Xutos & Pontapés no Rock in Rio 2018, a decorrer no Parque da Bela Vista, em Lisboa.



Marcelo cantou o tema de sucesso "Minha Casinha", assim como o primeiro-ministro, António Costa, em homenagem a Zé Pedro, que morreu no ano passado, a 30 de novembro.



O Rock in Rio termina este sábado.