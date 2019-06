Marcelo no velório de dirigente comunista e histórico do PCP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou este sábado presença nas cerimónias fúnebres de Ruben de Carvalho, dirigente comunista que faleceu na terça-feira aos 74 anos."Foi sempre um exemplo de luta pela liberdade. Um homem de futuro", lembrou Marcelo Rebelo de Sousa.Dezenas de familiares e amigos do mentor da Festa do Avante! estiveram nos Paços de Concelho, em Lisboa.Além de políticos de diferentes partidos, vários nomes da música, como os Trovante, quiseram prestar uma última homenagem.O funeral de Ruben de Carvalho realiza-se este domingo, às 15h00, no cemitério do Alto de São João.