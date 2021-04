"Poucos poetas deixaram como Sebastião da Gama [1924-1952] uma memória tão indelével no seu tempo." Foi com estas palavras que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se referiu este sábado ao poeta setubalense no decorrer da inauguração da Casa Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama, em Vila Nogueira de Azeitão.A cerimónia aconteceu no dia em que o poeta faria 97 anos, com o chefe ...