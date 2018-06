Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marchas e casamentos na noite de Santo António em Lisboa

Mais de 1600 marchantes descem a Avenida da Liberdade.

Por Rogério Chambel | 08:36

Lisboa vive esta terça-feira o ponto alto das festas da cidade, com os Casamentos de Santo António, o desfile das marchas populares e os arraiais.



A festa começa pelas 11h30, com a cerimónia civil dos casamentos nos Paços do Concelho, onde cinco casais contraem matrimónio.



Às 14h00 começam os casamentos religiosos na Sé de Lisboa, com os restantes onze casais. O Copo de Água é na Estufa Fria.



À noite, a partir das 21h00, as marchas populares desfilam na avenida da Liberdade, com S. Vicente a abrir e Santa Engrácia a fechar. Alfama defende o título. Participam extra concurso as marchas da Voz do Operário, Mercados e Santa Casa.



No total, desfilam mais de 1600 marchantes. Vamos ver de tudo um pouco: arraiais e manjericos, varinas e fragateiros, tourada e fado, xailes e guitarras, vitrais, barbeiros.



A noite de Santo António ganha brilho especial nos típicos arraiais. A sardinha assada mantém-se a 1,5 € a unidade, vendida no pão.