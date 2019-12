Marco Paulo abre o coração em livro

A biografia mais aguardada do maior cantor nacional já está disponível para os leitores do CM. Em ‘Marco Paulo - Palco, Amores e Fé’, da autoria do jornalista Miguel Azevedo, o leitor encontra as histórias nunca contadas de um menino que, um dia, saiu de casa com os amigos para jogar à bola e tornou-se no rei da música romântica portuguesa.A obra passa em revista todo o percurso do artista, do seu nascimento até hoje. Episódios dramáticos, situações inusitadas, romance, aventura e até humor, é este o universo de ‘Marco Paulo - Palco, Amores e Fé’, fruto de mais de 30 horas de entrevista."Este livro tem a história da minha vida contada de forma totalmente diferente daquilo que foi feito até hoje. Há aqui histórias de que eu me fui lembrando à medida que o livro ia sendo feito. São histórias que fizeram parte de um ser humano, de um cantor, de um português, de mim", diz Marco Paulo. "A verdadeira história do meu cancro, por exemplo, está aqui contada", acrescenta.Escrito ao longo de ano e meio, ‘Marco Paulo - Palco, Amores e Fé’ tem 232 páginas e cerca de uma centena de fotos do arquivo do cantor, grande parte delas nunca antes reveladas. Das origens à consagração, da infância humilde aos milhões de discos vendidos, os sonhos de criança, a saúde, os grandes amores e o homem para lá dos palcos, nada fica por contar.O livro pode ser adquirido, na compra do, por apenas 9,95€. Uma excelente prenda de Natal. Não perca!