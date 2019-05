Marco Paulo ofereceu noite de festa em Lisboa

Foi uma noite diferente a que Marco Paulo esta quarta-feira na Altice Arena para os seus admiradores mais fervorosos.

Num concerto solidário a favor da associação Novo Futuro, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a sala lisboeta vibrou com as canções do novo álbum do cantor e os sucessos que ajudaram a construir uma carreira com mais de cinco décadas.

A apoiá-lo em palco estiveram os fadistas Marco Rodrigues e Raquel Tavares, sem esquecer o Grupo Coral Infantil dos Trabalhadores de Alcáçovas.

Numa atuação a roçar as duas horas de concerto, Marco Paulo ofereceu aos fãs uma noite com muita música e boa disposição.

Para além de três canções do novo disco, o artista cantou temas incontornáveis do seu repertório, naquela que é a melhor das causas da associação Novo Futuro: ajudar as crianças e jovens em risco.