Marés Vivas espera atrair 100 mil a Gaia

Recinto maior e novos palcos dão vida renovada ao festival que está quase a esgotar.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Jamiroquai, Manel Cruz, Goo Goo Dolls e Richie Campbell são os grandes nomes do cartaz no primeiro dia de mais uma edição do festival Marés Vivas, que arranca hoje e se prolonga até domingo, em Vila Nova de Gaia.



A organização, a cargo da Pev Entertainment, espera atrair 100 mil à festa de música, até porque o recinto é quase três vezes maior do que no ano passado (quando o evento recebeu 75 mil festivaleiros). "Temos mais palcos este ano – incluindo um, novo, dedicado ao digital – e o palco principal, que no ano passado tinha 40 metros, passou para 68 este ano. É um festival com uma nova escala", diz Jorge Lopes, diretor da promotora.



"Os bilhetes, apesar de ligeiramente mais caros, estão a vender bem e já temos os dois primeiros dias – sexta-feira e sábado – quase esgotados", acrescenta o responsável, que diz que, sobretudo em Espanha, a venda de ingressos para vir ao Marés Vivas duplicou em 2018. "Não sei explicar o fenómeno, embora o nome de Rita Ora – que atua pela primeira num festival luso e que também nunca cantou na Galiza – atraia muita gente".