Margarida Dias inaugura exposição em Lisboa

Mostra tem entrada gratuita e fica patente até dia 29.

22:53

Chama-se 'Nameless, Dogless', a exposição de fotografia que a criadora Margarida Dias inaugura neste sábado, 4 de maio, no espaço da associação cultural Passevite, em Lisboa (Rua Maria da Fonte, 54) e reúne retratos de cães… com alma.

Como explica Rui Cunha Martins, no texto de apresentação da mostra: "Aqueles cães estão à nossa espera. Veem-nos. E o aviso que nos endereçam desde o futuro é este: dogless. Quer dizer, não somos suficientemente cães. Falta cão em nós por manifesta dificuldade de reconhecimento de um desamparo e de um estranhamento que insistimos em perceber mais como condenação do que como possibilidade de reinvenção do circuito dos afetos."

A mostra, que tem entrada gratuita, é para visitar até dia 29 de maio.