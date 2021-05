Maria João Abreu tinha na família o seu grande pilar. José Raposo, com quem esteve casada 23 anos, foi o seu primeiro amor. Uma união feliz da qual nasceram dois filhos, Miguel, de 35, e Ricardo, de 28, que lhe deram dois netos. Apesar do fim do casamento, em 2008, o casal privilegiou sempre a amizade, mantendo uma relação inabalável até aos últimos dias de vida da atriz, com José Raposo a marcar presença diá...