Maria João Pires hospitalizada após queda aparatosa

A pianista Maria João Pires, 77 anos, sofreu uma queda aparatosa numa rua em Riga, Letónia, no último domingo. Foi hospitalizada com ferimentos graves, mas recebeu alta no mesmo dia à noite. O acidente impediu a artista de se apresentar em palco no Festival de Música de Riga Jurmala, provocando alarme e preocupação.









A equipa de Maria João adiantou pormenores da situação num comunicado divulgado nas redes sociais. “Caiu acidentalmente e, como medida de precaução, foi levada às Urgências do hospital. Os exames revelaram mais tarde que um dos seus ombros sofreu alguns danos, mas espera-se que cicatrize com o tratamento e repouso prescritos.” Para já, a agenda da mais internacional pianista portuguesa, que conta com espetáculos em França, nos Países Baixos e na Hungria em novembro e em dezembro, mantém-se inalterada. “Após um período de algumas semanas de descanso, será capaz de retomar as suas atuações.”

A notícia correu o Mundo e esteve em destaque na imprensa em Espanha, França e Letónia. Maria João Pires é um dos nomes mais importantes das artes em Portugal. Foi apresentada há uma semana como um dos nomes de destaque na programação da Temporada Gulbenkian de Música 2021-2022.