Maria Rueff celebra 20 anos de Zé Manel Taxista

Atriz quis agradecer o carinho demonstrado pelo taxista inventado por Herman José que a celebrizou.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Uma Lisboa cheia de estrangeiros, com novos empreendedores a apostarem no alojamento de curta duração e a mandarem os inquilinos para a rua, taxistas revoltados com os tuk-tuk e a Uber, um filho sportinguista e que é, também, condutor dos novos transportes alternativos da cidade. Este é o enredo-base de 'Zé Manel Taxista - Uma Comédia com Brilhantina', que estreou quinta-feira com muitos aplausos, num Casino Lisboa repleto de amigos e colegas de profissão de Maria Rueff.



Entre eles estava Herman José, o homem por detrás desta personagem. "O boneco é meu, tudo o resto é da Maria", disse o artista, que não perdeu a peça que celebra os 20 anos de Zé Manel. Se Herman pensou, Maria Rueff aceitou de imediato e construiu o seu 'taxista' que já se tornou um símbolo da sua carreira.



No final do espetáculo, que conta ainda com a participação de FF, Rafael Barreto, Ruben Madureira, Sissi Martins, Filipe Rico, Marta Motta, Sara Martins e Tiago Coelho, a atriz deixou um recado especial aos taxistas: "A mim tratam-me com um imenso carinho e chamam-me colega. Claro que há alguns que se parecem com este cromo, outros, nesta nova geração, já não".



Rueff contou, ainda, que foi Laura, a filha de 13 anos, quem teve a ideia de fazer esta peça. "Ela e as amigas gostam muito, habituaram-se a ouvir as crónicas na rádio e acham graça". Em 90 dias, a UAU montou todo o espetáculo, que está em cena até 14 de outubro em Lisboa (bilhetes custam entre 18 e 20 euros) e que, em fevereiro, segue para o Coliseu do Porto.