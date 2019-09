Canção portuguesa de Mário Laginha e João Monge nomeada para Grammy Latino

A canção "Sem palavras", escrita por Mário Laginha e João Monge para o músico António Zambujo, está indicada para os Grammy Latinos, de acordo com a lista de nomeados esta terça-feira divulgada.

Nomeada para "Melhor canção em língua portuguesa", "Sem palavras" foi composta pelo pianista Mário Laginha para uma letra de João Monge e interpretada por António Zambujo no álbum "Do avesso", que editou no final do ano passado.

É a única canção portuguesa nomeada nesta categoria, ao lado de quatro outras músicas, todas elas de artistas brasileiros: Mestrinho, Tiago Iorc, Criolo e Claudia Brant com Arnaldo Antunes.