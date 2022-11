Os Maroon 5 anunciaram, esta terça-feira, a nova digressão na Europa, com passagem por Portugal no dia 13 de junho, no Passeio Marítimo de Algés.A banda passará por Espanha, República Checa, Dinamarca, Holanda, Alemanha e França. A digressão termina em Londres, no dia 3 de julho.

Os bilhetes vão estar à venda a 18 de novembro a partir às 10h00 e os preços variam entre os 65 e os 200 euros.