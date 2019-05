Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Martinho da Vila: “Em palco privilegio sempre a alegria”

Um dos maiores nomes do samba, está de volta a Portugal, aos 81 anos de idade, para dois espetáculos.

Por Miguel Azevedo

Martinho da Vila, um dos maiores nomes do samba, está de volta a Portugal, aos 81 anos de idade, para dois espetáculos: dia 10 no Coliseu do Porto e a 12 no Coliseu de Lisboa



Que espetáculo é este que traz a Lisboa e Porto?

- É um espetáculo novo baseado sobretudo no meu último disco, ‘Bandeira da Fé’. Mas também tem alguns sucessos e surpresas. Eu privilegio sempre a alegria e os meus espetáculos são pensados para que as pessoas saiam deles mais felizes do que entraram.



O Martinho fez recentemente uma música especialmente dedicada a Portugal, intitulada ‘Fado das Perguntas’! Também vai cantar essa?

- Claro! A ideia para essa música partiu de um amigo que um dia me disse que ia deixar o Brasil, tentar a sorte e procurar emprego em Portugal. Passado um tempo, ligou-me para me dizer que estava a correr tudo bem, mas que o que o mais incomodava era o frio e a saudade. E aquilo inspirou-me.



A sua relação com Portugal já tem muitos anos. Recorda-se da sua primeira vez por cá?

- Acho que foi num programa de televisão, mas já não me lembro qual. Gostei tanto, que nunca mais parei (risos). Acho que sou o artista estrangeiro com mais coliseus feitos.



Quem são os seus maiores amigos em Portugal?

- Ui! Tenho vários. Entre eles estão o Luís Represas e a Katia Guerreiro.



Mas quando vem, fica em hotéis ou em casa de amigos?

- Eu fico em hotéis, mas nem faço questão que sejas bons.



Porquê?

- Porque um bom hotel é para desfrutar das comodidades e a verdade é que quando eu estou em Portugal nunca paro. Vou só ao hotel para dormir.



E por onde é que anda?

- Um dos locais obrigatórios é o Santuário de Fátima. Tem uma energia boa e eu faço sempre por passar por lá.



O Martinho está com 81 anos. Esta vida de músico, de um lado para o outro, não cansa?

- Cansa muito. Eu gosto dos palcos, mas os aeroportos e o trânsito das cidades é um pesadelo. Por isso é que quando estou de férias não vou para lado nenhum. Tenho uma pequena propriedade no interior, que é para onde fujo sempre que posso. Fico a olhar a natureza, os passarinhos e a dar milho às galinhas.



PORMENORES

Martinho José Ferreira nasceu em Duas Barras (interior do estado do Rio de Janeiro) a 12 de fevereiro de 1938. Filho de lavradores, mudou-se para o Rio com apenas quatro anos.



A primeira profissão foi como auxiliar de químico industrial, tendo a carreira artística arrancado em 1967 no III Festival da Record.



ravou o primeiro disco em 1969 e conta já com mais de 50 discos gravados. Tem oito filhos, alguns dos quais tocam consigo. É casado com uma mulher 33 anos mais nova.