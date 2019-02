Masha e o Urso: Fenómeno do Youtube ao vivo em Lisboa

Espetáculo chega à Aula Magna em Abril

11.02.19

Depois do sucesso da digressão nacional realizada ao longo do ano de 2018, o espetáculo 'Masha e o Urso: Missão no Circo', está de volta a Lisboa, dia 14 de Abril, para um espetáculo na Aula Magna.

Os mais pequenos poderão ver ao vivo as suas personagens preferidas da ‘Masha e o Urso’, a série fenómeno do YouTube, num espetáculo de dança e música.

Nesta história, poderão também conhecer uma nova personagem, Igor, um suposto caçador de estrelas, que desejoso de encontrar um novo talento para o seu circo decide levar o Urso. Entre lágrimas e abraços, o Urso parte para um mundo novo cheio de aventuras e aplausos. Mas as coisas não são o que parecem e a Masha e os seus amigos vão precisar de ajuda dos mais pequenos para salvar o Urso dos verdadeiros planos de Igor.

Os bilhetes têm o preço de 9,90€, mas os mais pequenos vão poder conhecer a Masha e o Urso depois deste grande espetáculo, através da compra de um bilhete Meet & Greet que poderão adquirir por 20€ (disponibilidade limitada)