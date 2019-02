Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Massive Attack trazem trip-hop nostálgico a Lisboa

Dupla britânica atua dias 18 e 19 no Campo Pequeno em Lisboa para assinalar os vinte e um anos de ‘Mezzanine’.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Sobre o espetáculo que os Massive Attack trazem nos dias 18 e 19 ao Campo Pequeno, Robert Del Naja, um dos elementos da dupla britânica, já fez saber: "Vai ser um trabalho único; o nosso próprio pesadelo nostálgico". Não é para menos. ~~



Os Massive Attack regressam a Lisboa para assinalarem os 21 anos da edição de ‘Mezzanine’, álbum lançado em 1998 e que foi um dos grandes discos da década. Ainda este sábado é uma das grandes referências do trip-hop. A verdade é que fazê-lo quase deu cabo do grupo. O processo de produção do disco foi "stressante", com tensões e desentendimentos vários.



Crónicas da altura revelam mesmo que Robert Del Naja e Grant Marshall nem sequer concordavam com a direção musical a seguir. Em suma, o grupo quase terminou ali.



Gravado em 1997, ‘Mezzanine’, acabou, no entanto, por tomar de assalto o mercado internacional. Negro q.b., melancólico, por vezes "claustrofóbico", como se chegou a escrever, tudo o que há a saber sobre o casamento do trip-hop com a eletrónica está ali, condensado em onze temas. À cabeça estava o mega-hit Teardrop, com voz de Elizabeth Fraser.



A revista ‘Rolling Stone’ colocou-o na lista dos 500 melhores discos de sempre. O espetáculo ‘MezzanineXX1’ que agora chega ao Campo Pequeno, usa o áudio reconstruído de samples e influências originais do álbum e conta com uma produção audiovisual da mesma Elizabeth Fraser, desenhada por Robert Del Naja.