Mattel lança linha de bonecas sem género

A empresa de brinquedos Mattel lançou esta quarta-feira uma linha de bonecas sem género.Conhecida pelas suas barbies com características femininas, a companhia lançou a linha "Mundo Criativo", no qual os brinquedos não são ditados pelas normas de género, e em que podem ser personalizadas ao gosto pessoal das crianças ao nível do cabelo, das roupas e dos acessórios."Vemos esta linha como uma oportunidade para abrir o diálogo sobre o que são e para quem são as bonecas. Acreditamos fundamentalmente que é hora de lançar uma linha de bonecas sem rótulos e sem regras para as crianças", afirmou o presidente da empresa, Kim Culmone.A ideia para esta linha advém da preocupação de pais e filhos sobre o género dos brinquedos. À venda vão estar seis bonecas diferentes, em vários tons de pele e com a opção de dois penteados e várias roupas.