Na Mealhada, o Carnaval da Bairrada é o mais luso-brasileiro do País, que mistura o samba e a sátira popular.



São dez dias de festa e folia, que começa esta noite, com o Carnaval Trapalhão, “com uma surpresa, o Trio Elétrico com Xuxuzinha, que é uma artista incrível”, diz Alexandre Oliveira, presidente da Associação Carnaval da Bairrada.









