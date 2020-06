Melo D: "Gosto de viver com o pé no chão"

Melo D é um dos pioneiros do Hip Hop em Portugal. Fez parte da geração que aderiu ao novo estilo em 1984, com a chegado dos filmes de Breakdance. Nos últimos anos da década de 80 começou a criar temas originais. Tudo começou na Amadora onde fez parte de alguns coletivos, como os New Decade. Fez parte dos Family, com quem gravou dois temas para o disco 'Rapública', a primeira compilação de Hip Hop português, em 1994.

Em simultâneo esteve com os Cool Hipnoise. Uma banda que procurava a fusão entre o Hip Hop e o Jazz, o chamado Acid Jazz. Pertencendo a estes dois coletivos conseguiu fazer experiencias distintas. "Foi graças aos Family e aos Cool Hipnoise que aprendi a ser músico. Através destes projetos fui desenvolvendo a atividade como cantor. Não só como rapper ou 'diseur', aquele que gosta de dizer palavras. Fui-me tornando músico. Foi com os colegas dos Family e dos Cool Hipnoise que comecei a 'sacar' os primeiros acordes de guitarra", afirma Melo D.

Deixou os Cool Hipnoise e aprendeu a tocar Bossa Nova. Temas de António Carlos Jobim e Vinicius de Moraes foram a inspiração. "Muitos deles ainda sei de cor. Estas referencias deram-me a capacidade de pensar melhor a harmonia, em termos de conjugação de acordes e melodias possíveis. Hoje faço isso de uma forma quase instintiva. O conhecimento harmónico está entranhado", informa o cantor.

O seu primeiro disco a solo foi 'Outro Universo', em 2003. Dois anos depois edita o 'Chega de Saudade'. Só volta a gravar novo disco em 2016, 'Soul de Lisboa', A música 'Dinheiro' faz parte desse trabalho. Foi uma parceria com Double V, seu colega dos Family. "É um tema com uma mensagem muito simples, tem a ver com a felicidade que se pode encontrar sem ter muito, sem ter dinheiro. É um tema que tem a ver comigo e com quem fez o texto. O dinheiro não traz a felicidade. É um chavão. É claro que ter dinheiro ajuda sempre, mas eu gosto de viver segundo estes princípios. Apesar de ter fases da minha vida em que ganhei mais do que queria, do que pedi, gosto de viver sempre com 'o pé no chão'. Ter uma vida simples sem ostentações. Tenho uma vida simpática com a família, dois filhos, e o dinheiro suficiente para beber os meus cafés e de vez em quando presentear a família com um jantar fora. São coisas simples que para mim fazem todo o sentido, e isso está espelhado nesta canção", explica Melo D.

O músico tem novo trabalho quase pronto, com o título provisório de 'Requiem'. " O disco partiu de uma experiência de um filho que faleceu. Ainda bebé. Um dia antes de nascer. Essa experiência levou-me a um estado de solidão, auto imposta. A uma reflexão sobre a vida, sobre o que é que eu queria fazer. Escutando o Requiem de Mozart descobri que essa composição me dava um certo consolo. A partir daí surge o disco, que vai sair este ano em princípio. Se não fosse esta quarentena, provavelmente já teria saído", informa o cantor.

Para a realização deste projeto, que conta com o apoio da GDA, Melo D volta a percorrer os ritmos de Cabo Verde e Angola, conjugando todos esses elementos da lusofonia. "É um Portugal de que faço parte. Sendo de origem angolana, convivendo com angolanos, cabo-verdianos e portugueses de várias classes sociais, sempre convivi com gente de todo o lado. Em ambientes sociais distintos. Desde o bairro de lata. Saí do bairro de lata, onde vivi muitos anos, para um bairro de classe média alta. Estou com amigos riquíssimos ou com amigos pobres. Sempre mantive as amizades que acho que fazem parte da minha postura musical, dos textos que escrevo. Acho que vai estar tudo presente neste próximo disco.", informa o músico.

"É um disco que partiu da experiência da morte de um filho, para a de celebração. Dois anos depois comecei a sentir que já não fazia sentido o que estava a fazer. Ficaram alguns temas dessa experiência, e criei uma série de outros temas, temas festivos. Onde o que se celebra é a vida. Mas o nome mantem-se, 'Requiem'. São temas muito sensíveis, mas passado o luto que todos devemos fazer, é passar á frente. Celebrar a vida, mas lembrando sempre que tivemos alguém que já não está entre nós. Mas continua a ser um filho querido. Tive outra filha, que já tem quase dois anos, e é mais uma razão para que este disco seja uma celebração." Conclui Melo D.

O novo trabalho de Melo D é constituído por momentos espirituais e de entrega. Alguns temas apenas com voz e guitarra e sem muito mais do que isso. À imagem do que aprendeu com João Gilberto. Incluindo menos elementos, menos complexidade, procura outra densidade emocional.