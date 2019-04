Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Menina': Um filme português que é uma carta de amor aos pais

Nuno Lopes e Beatriz Batarda protagonizam este trabalho.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Cristina Pinheiro cresceu em França, filha de pais portugueses. Quando tinha 30 anos, morreu-lhe o pai. Pouco depois, morreu-lhe a mãe. Órfã e sem relação com a cultura portuguesa, começou a questionar-se "sobre o exílio e sobre a solidão dos emigrantes". E decidiu contar, em filme, a sua própria história.



‘Menina’, que chega esta semana às salas nacionais, é a "perspetiva de uma criança de sete anos sobre a vida dos pais e sobre o país em que vive e aquele que deixou para trás".



O filme de estreia da realizadora não teve, porém, um parto fácil. "Entre a ideia e a concretização decorreram dez anos", revela Cristina Pinheiro. "Foi o tempo de que precisei para maturar as minhas ideias." Falado em francês e em português, a criadora não destina ‘Menina’ nem a um público nem a outro.



"Para mim, este filme é para toda a gente... Por exemplo, na Suécia, onde ganhou vários prémios, foi bem recebido..."



Com financiamento totalmente francês, no valor global de 1,2 milhões de euros – "o que para a indústria de cinema francesa é muito pouco dinheiro" –, o filme é protagonizado por Nuno Lopes e Beatriz Batarda. Dois "achados", diz Cristina Pinheiro. "Têm um enorme talento e eu estou-lhes muito grata."