Mercado dos livros continua a crescer

Pelo terceiro ano consecutivo, o mercado livreiro português cresceu. Segundo os dados disponibilizados ao Correio da Manhã pela GfK Portugal, esta área de negócio fechou o ano de 2019 com um valor total de 154,3 milhões de euros. Este valor representa um crescimento de 3,8% face ao registado no ano anterior (148,6 milhões). Em 2017, o mercado valia 147 milhões.O aumento das receitas foi acompanhado por um crescimento no número de exemplares vendidos. Em 2019 foram comercializadas mais de 11,9 milhões de unidades (média de 995 mil por mês), o que representa um aumento de 2,5% (290 mil unidades) quando em comparação com 2018, ano em que se venderam mais de 11,6 milhões de livros. Os dados refletem uma cobertura estimada de 80% das vendas do mercado de livros não escolares.No top das obras mais vendidas em 2019 no nosso país encontram-se, segundo dados da FNAC e Bertrand, ‘Serotonina’, de Michel Houellebecq, ‘Uma Gaiola de Ouro’, de Camilla Läckberg, ‘O Intruso’, de Stephen King, ‘Longa Pétala de Mar’, de Isabel Allende, ‘Essa Gente’, de Chico Buarque, ‘Está Tudo F*dido’, de Mark Hanson, ‘Factfulness – Factualidade’, de Hans Rosling (com Anna Rosling Rönnlund e Ola Rosling), ‘Vai Correr Tudo Mal’, de Joana Marques, ‘Uma Beleza que nos Pertence’, de José Tolentino de Mendonça, ‘A Arte de Viver Simplesmente’, de Shunmyo Masuno, e ‘Foi sem Querer que te Quis’, de Raul Minh'alma.