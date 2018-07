Mértola foi uma porta do comércio romano

Capitéis do século I e IV e colunas mostram monumentalidade da vila alentejana.

Por Pedro Galego | 01:30

"Esta associação é um exemplo da resiliência que tem trazido resultados para o conhecimento científico e histórico sobre a importância da vila de Mértola", conclui.

Foram recentemente descobertos em Mértola novos achados arqueológicos que comprovam a importância da vila como uma das portas do comércio para o interior da Península Ibérica, no período do Império Romano.Um capitel datável entre os séculos I e II, colunas e um outro capitel do séc. IV, que estavam junto a um dos dois batistérios das primeiras comunidades cristãs, deixam os investigadores com mais certezas."A dimensão escultórica destas descobertas, em conjunto com as últimos achados também deste período - estátuas romanas de grandes dimensões - confirmam a importância de Mértola como uma das portas de entrada para o comércio do interior da Península e justifica esta monumentalidade que só agora estamos a descobrir", afirma o arqueólogo Virgílio Lopes.Estas peças foram descobertas na última campanha de escavações na encosta do castelo. Uma espécie de presente de aniversário para o Campo Arqueológico de Mértola, que comemora 40 anos de existência em 2018.Maria de Fátima Palma, a arqueóloga responsável por estes últimos trabalhos, destaca "o voluntariado como parte fundamental do sucesso das várias campanhas em Mértola, numa altura que o financiamento público para a arqueologia é insuficiente".