Desafiamos todos a mostrarem ao País inteiro as melhores receitas e segredos da nossa boa cozinha.

Se tem aquela iguaria única e deliciosa, partilhe connosco e habilite-se ainda a ganhar até 4.000 euros em prémios.



Só não podem participar os profissionais da restauração, de resto, dos netos aos avós, todos podem participar.



Cada concorrente pode enviar até 5 receitas, uma por categoria:

- Uma de ENTRADAS & SOPAS

- Uma de PEIXE & MARISCO

- Uma de CARNES & CAÇA

- Uma de BACALHAU

- Uma de DOÇARIA



A maravilhosa cidade de Gaia é a anfitriã.

A Mesa dos Portugueses está de volta! Pelo 7º. ano consecutivo, desafiamos todos os Portugueses a mostrarem ao País inteiro as suas melhores receitas e segredos da nossa boa cozinha.Envie as suas receitas até 15 de Julho em www.amesadosportugueses.pt