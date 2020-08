Mestre da música do Mundo, Waldemar Bastos, morre aos 66 anos

"A minha música tem um bocado de tudo, porque tudo de bom das culturas eu absorvo; o que é belo, eu absorvo naturalmente. E o belo pode ter a capacidade de transformar para melhor”. As palavras são de Waldemar Bastos, quando questionado sobre a sua música, muitas vezes definida como um misto de afro-pop, fado, soul e influências brasileiras, e sobre a intervenção social que a mesma pode ter, e foram proferidas em 2013 em entrevista à agência Lusa. O músico angolano, que acreditou ter feito arte capaz de transformar, morreu esta segunda-feira em Lisboa, aos 66 anos, vítima de cancro.









Nascido em M’Banza Kongo, capital da província do Zaire, a 4 de janeiro de 1954, Waldemar Bastos, que passou muito tempo da sua vida em Portugal (e foi inclusive preso pela PIDE), estava em tratamentos oncológicos há cerca de um ano, informou o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola.

Em 2018, foi distinguido com o Prémio Nacional de Cultura e Artes, a mais importante distinção do Estado angolano na área cultural. Isto depois de, em 1999, ter sido galardoado com o prémio de New Artist of the Year nos World Music Awards, que o confirmou como músico do Mundo. ‘Renascence’, ‘Pitanga Madura’, ‘Estamos Juntos’ e ‘Clássicos da Minha Arte’ (gravado com a Orquestra Sinfónica de Londres) são os seus discos mais populares. Foi o único não fadista a cantar na transladação, no Panteão Nacional, do corpo de Amália Rodrigues, de quem era amigo.