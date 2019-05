Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metallica partilham vídeo profissional do concerto em Lisboa

'Frantic', do álbum "St.Anger", foi o tema divulgado.

11:00

Os Metallica regressaram no passado dia 1 de maio a Portugal para um concerto no Estádio do Restelo, em Belém, perante uma plateia de milhares de pessoas.



O concerto foi gravado e foi publicado no Youtube o vídeo profissional de uma das músicas que fez parte do alinhamento do espetáculo.



Ouça e veja o tema "Frantic", do álbum 'St.Anger', interpretado no passado dia 1 de maio em Lisboa, no Estádio do Restelo: