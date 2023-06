Para os que carregam na memória os ‘baladões’ com as quais Michael Bolton, hoje com 70 anos, construiu a sua carreira e que lhe valeram quase 80 milhões de discos vendidos, nem acreditará que o seu sonho era ter tido uma banda de hard rock.Na década de 1980, ainda formou os Blackjack com a intenção de alcançar um sucesso semelhante ao dos Bon Jovi, mas não conseguiu vingar e desistiu. Depois veio a história que se conhece. Ele, que escrevia para outros artistas, começou a gravar as suas canções e virou um dos maiores cantores românticos da história pop. Ora, é este “judeu rebelde” (palavras do próprio), avô de seis netos, que atua hoje como cabeça de cartaz do Festival Jardins do Marquês, em Oeiras (a primeira parte cabe aos Lucky Duckies).