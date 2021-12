Michael Nesmith da banda 'pop rock' The Monkees morre aos 78 anos

O vocalista e guitarrista da banda 'pop rock' norte-americana The Monkees Michael Nesmith morreu esta sexta-feira aos 78 anos de causas naturais, confirmou no Facebook o seu empresário, Andrew Sandoval, dizendo que o artista "mostrou o seu melhor através da voz".

"É com profunda tristeza que assinalo a morte de Michael Nesmith. Partilhámos muitas viagens e projetos ao longo de 30 anos, que culminaram numa turnê de despedida dos The Monkees que terminou apenas há algumas semanas", escreveu Sandoval.

Manifestando gratidão, o responsável pela gestão da banda disse que Michael Nesmith "mostrou o melhor de si através da sua voz".

"[...] Tenho a certeza de que o brilho que ele capturou vai ressoar e oferecer o amor e a luz para onde ele sempre se deslocou", acrescentou.

Num comunicado enviado à revista espacializada em música Rolling Stone, a família do músico adiantou que a morte ocorreu na manhã de hoje "de forma pacífica e de causas naturais", pedindo respeito pela sua privacidade e agradecendo o apoio dos fãs.

Michael Nesmith, nascido em Houston (Texas) em 30 de dezembro de 1942, compôs canções como "Mary, Mary", "Circle Sky", "Listen to the Band" e "The Girl I Knew Somewhere".

O músico era conhecido pelo seu gorro de lã verde e pelo forte sotaque texano.