Miguel Gameiro: “Já escrevi muito sobre mim. Acho que já me esgotei”

A 'MARIA' CHAMA-SE SILVIE ORNELAS



Como é que se passa agora este disco para o palco? Vai ser difícil juntar estas mulheres todas!

Sim. Eventualmente poderei ter uma ou outra convidada. Mas a pensar nas ausências fiz um casting nacional para ir à procura da ‘Maria’, que ao vivo irá fazer as vozes dessas mulheres.



E já a encontrou?

Já, é a Silvie Ornelas, uma miúda incrível escolhida entre 30 vozes.



Já tem concertos marcados?

Sim, já tenho muita coisa. Vou fazer dois tipos de concertos este ano: em auditórios, num formato um pouco mais reduzido e acústico, e concertos ao ar livre com todo o peso que isso já tem (risos).



Parte das receitas deste disco reverte para uma instituição contra o cancro, a Evita. Porquê?

Porque eu acho que é importante quando nos é dada a oportunidade de fazermos pelos outros. E nós devemos agradecer essa oportunidade. Poder ajudar os outros faz-me sentir que a vida em sociedade faz sentido e que somos humanos.



Já viveu este drama do cancro de perto?

Sim, já vivi com a minha mãe mas felizmente isso já faz parte do passado. É um problema que toma cada vez mais conta das pessoas que estão ao nosso redor e que cada vez está mais próximo. E no caso concreto da Evita este é um tipo de cancro que é muito pouco falado que é o cancro genético e hereditário. Poucas pessoas falam nisto e eu neste meu humilde gesto acho que tenho essa obrigação

(Risos) Não. Este é um trabalho que já está pensado há cerca de três anos. Era uma vontade que tinha de fazer um disco que celebrasse a mulher.Por vários motivos, porque de repente me dei conta que já tinha escrito para várias mulheres, porque já estive em palco com várias mulheres e porque queria muito fazer esta celebração da figura da mulher e das suas várias facetas. E depois porque ao longo do tempo a maior parte dos meus temas são sobre relações, sobre amores e desamores.Sim, é um disco um bocadinho fora da caixa (risos), mas também era o disco que eu queria fazer nesta altura. Para fazer o meu próximo álbum, que já está pensado na minha cabeça, eu tinha de fazer este antes. Preciso de me renovar e ganhar novo ânimo. É inevitável, ao fim de quase 25 anos de carreira, não sentirmos a máquina mais tranquila. E eu não gosto de coisas tranquilas (risos). Gosto de desafios.Foi um processo muito engraçado. Isto é um bocadinho como na gastronomia: nós temos um ingrediente e com ele podemos fazer coisas muito diferentes. A música é um bocadinho isto. Algumas destas canções que tenho aqui pertencem aos meus dois primeiros discos a solo. Agora surgem com abordagens, roupagens e caminhos diferentes. Dei-lhes uma nova vida, até porque estas eram canções que estavam quase esquecidas nos discos por não terem sido singles.Sim, foi a canção que quis fazer especificamente para este projeto. Era importante ter neste disco um tema que fosse escrito agora. É uma canção que fala nestas facetas da mulher, de ser e de estar. Eu estava em estúdio a gravar as restantes canções e num dos dias sentei-me ao piano a tocar e saiu isto. Esta nova canção nasceu ali naquele momento.Sim, é um texto lindíssimo da Helena Sacadura Cabral chamado ‘Ser Mulher’. A Fátima Lopes é uma pessoa que eu admiro muito e por isso convidei-a.(Risos). As mulheres que fizeram e fazem parte da minha vida sempre tiveram um peso e uma importância muito grande. A minha avó, por exemplo, era uma pessoa extremamente humilde e nos tempos em que ainda se faziam vendas de porta a porta, ela vendia leite. Saía de casa às cinco da manhã, trabalhava imenso mas ainda encontrava tempo para cuidar dos netos até a minha mãe chegar do trabalho. Ao fim de semana, a minha avó lá vestia uma roupa mais elegante, uns sapatos de salto alto para descer a rua e ir jogar cartas com os amigos ou para ir em passeios. Eu tinha uma profunda admiração pela minha avó e, hoje, a forma que tenho de ver as mulheres foi muito influenciada por ela, aquele ser de múltiplas facetas que pensa mais nos outros do que em si própria. E a minha mãe também era a mesma coisa.Elas passaram-me o sentido de ser humano, de ser próximo e simples, não só com os outros mas comigo também. Elas passaram-me muito a ideia de que nós não somos aquilo que temos. Nós somos o que somos enquanto pessoas. Isso é que conta. Eu acho que muita gente vive confundida entre o que é o ser e o ter. Eu foco-me muito no ser e isso ajuda-me muito a escrever.Não. Música é música. O que há são visões diferentes, mas não tem nada a ver com género. Amor é amor, para homens ou mulheres. Quando falamos de relações ou ruturas, por exemplo, elas significam exatamente o mesmo para todos.Quando me fazem um convite para escrever, o que geralmente faço é pegar na imagem que tenho dessa pessoa. Aí é muito mais fácil para mim. Isso aconteceu, por exemplo com a Mariza. Eu estava a gravar o videoclipe do meu segundo disco quando o telefone tocou. Na mesma noite eu fiz a música e passados dois dias fiz o poema, ainda que muito aconselhado pela minha mulher (risos).Sim, procuro. Ela é o meu grande equilíbrio no meio deste desequilíbrio interior em que eu às vezes ando. É importante termos alguém que nos possa dar alguns conselhos.É! Para mim é mais fácil porque eu próprio já não sou tema.(Risos) Eu já escrevi muito sobre mim e acho que a nossa vida não é assim tão rica para encher discos atrás de discos. Eu, sinceramente, acho que já me esgotei. Quando escrevo para mim nem sempre a música sugere um tema e, por isso, quando tenho a oportunidade de escrever para outros é sempre mais fácil.Já, o que eu não dizia é que era sobre mim (risos).Porque essa parte não interessa nada. O que interessa é que as pessoas se identifiquem com aquilo que eu escrevo e a verdade é que a determinada altura já todos sentiram aquilo que eu canto nas minhas canções.