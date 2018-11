Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Gameiro leva as ‘Marias’ ao Tivoli

Espetáculo integra a tournée de divulgação do álbum ‘Maria’, que homenageia o sexo feminino.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Das nove mulheres que colaboraram no disco ‘Maria’, de Miguel Gameiro – entre as quais Mariza, Cuca Roseta, Katia Guerreiro e Helena Sacadura Cabral – duas vão estar esta noite com o cantor, no palco do Teatro Tivoli, em Lisboa. São elas Susana Félix e Rita Marrafa de Carvalho, que participam num espetáculo que celebra o sexo feminino e que já fez "mais de 30 apresentações, tanto ao ar livre como em teatros" por esse País fora, disse esta quarta-feira o cantor, em entrevista ao ‘Jornal às 6’, da CMTV.



Em palco, às muitas canções de ‘Maria’ – que foi lançado no mercado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher – o músico junta outros temas dos seus 25 anos de carreira, que também está a comemorar. Na entrevista, admitiu que "é difícil" manter a frescura ao longo de tanto tempo. "É preciso estar sempre a correr, estar sempre a experimentar novas soluções, a procurar um novo mote sobre o que escrever, o que dizer... Porque parece que já foi tudo dito e tudo feito. Apetece começar tudo de novo, da estaca zero..."



O cantor, que está a preparar um novo trabalho discográfico para 2019 – que promete ser "um recomeço" na sua carreira –, falou ainda do tema ‘Alguém Perdeu’, que vai dar o mote à novela da CMTV. "Sempre tive músicas em bandas sonoras de novelas, mas nunca tinha tido um genérico. Era algo que desejava e fazê-lo na primeira novela da CMTV é realmente um privilégio", conclui. Os bilhetes para o concerto desta noite custam entre 15 e 25 €.