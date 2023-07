O escritor Milan Kundera, checo de nascimento e francês por naturalização e escrita literária, faleceu na quarta-feira, com 94 anos, após prolongada doença e do modo como há muito quis viver: isolado do reboliço do Mundo, rodeado de poucos amigos, exilado por feitio e pensamento, um ermita a quem a vida juntou sempre a palavra liberdade.









