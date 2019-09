Milhares celebram o Outono em Serralves

Por entre carvalhos e sobreiros, os milhares de pessoas que visitaram o primeiro dia da festa de Outono em Serralves, no Porto, deliciaram-se com o ‘Tree Top Walk’ – um percurso em madeira a partir do qual se pode observar o topo das centenas de árvores que compõem o jardim. "Um verdadeiro retiro dentro do parque. Faz-nos esquecer que estamos em plena cidade", garantiu aoum dos visitantes.As portas dos jardins de Serralves estão abertas gratuitamente desde sábado e até às 19h00 de domingo, e a organização espera a visita de 60 mil pessoas ao longo dos dois dias. Entre os atrativos, há mais de vinte oficinas que ensinam aos mais jovens desde a arte da fiação de lã ao fabrico de cestos de vime."São atividades fantásticas para os miúdos. Uma oportunidade para lidarem com objetos que este domingo não se encontram em lado nenhum", disse o visitante Sérgio Pinho. Este ano, a novidade na Quinta de Serralves é a Marquinhas, uma vaca jarmelista, que pode chegar aos 500 quilos, oferecida pela Câmara Municipal da Guarda."É uma raça autóctone e a ideia é chamar a atenção para uma raça que há três anos estava em vias de extinção. Existiam apenas cerca de 30 animais. Este domingo, temos cerca de 370" explicou o autarca da Guarda, Carlos Monteiro.Concebido pelo arquiteto Carlos Castanheira, em colaboração com Álvaro Siza, estes passadiços ao nível da copa das árvores permitem explorar a fauna e a flora do parque de Serralves.O artista dinamarquês-islandês tem várias instalações artísticas espalhadas pelos jardins de Serralves. Utiliza normalmente materiais elementares como a luz, a água e o ar para criar efeitos nas suas peças. É uma das atrações deste ano.Além das oficinas artesanais disponíveis durante a Festa do Outono, estas e outras atividades podem ser ensinadas em workshops organizados em Serralves durante todo o ano.