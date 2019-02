Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares de foliões sambam em Sesimbra

O cortejo é de entrada livre e passa pelas principais avenidas da vila.

Por S.G. | 08:29

Reza a história que o Carnaval são três dias, mas em Sesimbra dura uma semana inteira.



"Temos os desfiles de domingo e terça, segadas, cavalhadas, um grupo de Axé feminino que desfila no sábado, o desfile de palhaços na segunda e o enterro do Entrudo, na quarta-feira de cinzas", explica Ana Cruz, do Grupo Unidos de Bila Zimbra.



Esta escola é apenas uma das seis que vão encher a vila nestes dias e todos os elementos participam na preparação.



"Eu desfilo desde os oito anos e há 14, desde que existe a escola, que dirijo os elementos e é muito gratificante. Todos fazem um pouco para o resultado final", explica Ana Cruz.



Domingo e terça-feira, a vila de Sesimbra espera receber milhares de visitantes. O cortejo, com entrada livre, começa na avenida 25 de Abril, passa pela rua da Fortaleza e avenida dos Náufragos.



‘Especial Carnaval’ na CMTV

A CMTV vai acompanhar em direto os festejos do carnaval de norte a sul do país, com duas emissões especiais ao longo de dois dias: no domingo, dia 3 de março, e na terça-feira de carnaval, dia 5 de março.