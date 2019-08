Milhares já dançam na Zambujeira do Mar e aguardam início do MEO Sudoeste

Milhares de jovens chegaram ontem à Zambujeira do Mar para ‘montar a tenda’ no âmbito da receção ao campista que a organização realiza todos os anos. Vindos de várias regiões do País, tentaram chegar o mais cedo possível para conseguir "um bom local, com sombra e perto do palco".Depois do jantar, dançou-se ao som de Dirty Sound Boys, Crise e DJ Atomik, que deram as boas-vindas aos festivaleiros. No ano em que o MEO Sudoeste assinala 22 anos de existência, a aposta vai para uma maior atenção às zonas de estar e lazer.A área de alimentação foi uma das em que mais se apostou: agora está à entrada do recinto. Para um maior conforto dos campistas, a organização disponibiliza uma cozinha comunitária, máquinas de lavar e secar roupa, uma zona de restauração e de duches.Em termos tecnológicos, o festival volta a apostar no Wi-Fi grátis em todo o recinto (são 16 hectares de cobertura).O Sudoeste, que decorre até 10 de agosto, leva ao concelho de Odemira alguns dos principais nomes da música de dança.Os concertos ‘a sério’ na Herdade da Casa Branca começam na quarta-feira, dia 7, mas antes disso os campistas podem dançar ao som de Gamiix, DJ Burnout e David Jarvis (hoje); Paulo Jorge e DJega (segunda-feira); e Ghastly, Putzgrilla e Zinko (terça-feira).Pelo palco principal desta edição do festival vão passar, na primeira noite de cartaz, Anitta, Steve Aoki, Years &Years e Blaya.