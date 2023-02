A canção ‘Ai Coração’, da cantora e compositora de Coimbra Mimicat, lidera as preferências do público no site oficial da Eurovisão, com 38% dos votos.



O ranking das músicas nacionais que este ano se apresentam a concurso coloca em segundo lugar, com 17%, o tema ‘Nasci Maria’, de Cláudia Pascoal (ela que já venceu o Festival da Canção em 2018).









