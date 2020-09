Ministério da Cultura encerra candidaturas às linhas de apoio a entidades artísticas

As candidaturas às linhas de apoio do Ministério da Cultura às entidades artísticas e de adaptação dos espaços às medidas de prevenção de contágio da covid-19 encerram esta sexta-feira, segundo o seu regimento.

Também encerram as candidaturas à linha de apoio social, adicional aos apoios concedidos pela Segurança Social a trabalhadores independentes da área da Cultura, que se destina a "artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura", operacionalizada através do orçamento do Fundo de Fomento Cultural.

A linha de apoio às entidades artísticas, que dispõe de 3 milhões de euros de dotação, "visa apoiar a retoma e manutenção das atividades das entidades artísticas e o seu regular funcionamento", tendo em conta "os prejuízos decorrentes da suspensão total ou parcial de atividade no contexto da pandemia covid-19".