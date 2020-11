A ministra da Cultura, Graça Fonseca, foi esta segunda-feira ouvida no Parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021). Ao mesmo tempo, no exterior, ecoava o protesto ‘Nem Parados Nem Calados’, movido por trabalhadores de várias áreas da Cultura contra o OE2021, que afirmam não ser suficiente para dar resposta aos problemas do setor, “limitando-se a validar ou criar novas formas de trabalho precário”.









“Só com um valor substancialmente maior do que o até agora apresentado, aproximando-se o mais possível de 1% do OE, será possível o que temos exigido nestes tempos: que se cumpram as medidas de fundo e de emergência para o setor, para garantir que existimos daqui a um ano e se criem verdadeiras condições, em prol de que no futuro nunca mais aconteça o que vivemos nestes tempos”, argumenta o Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE).

Com 313,1 milhões de euros de despesa total do Ministério da Cultura prevista para os organismos do setor no próximo ano (representa 0,21% da despesa total consolidada da Administração Central), Graça Fonseca assegurou que a Cultura “é uma prioridade transversal ao Governo” e fez saber que cerca de 9 mil trabalhadores do setor já receberam, até hoje, 12 milhões de euros, no âmbito da linha de apoio social da Cultura, com um teto máximo de 34,3 milhões de euros.