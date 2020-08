Ministra da Cultura debaixo de fogo anuncia novas medidas

A crise que o País atravessa, e em particular o setor da Cultura, tem colocado a ministra da Cultura debaixo de fogo. As críticas de associações e de profissionais aos apoios anunciados nos últimos meses intensificaram-se esta semana, o que levou, inclusive, a Juventude Popular a pedir a demissão de Graça Fonseca por não ter "noção da realidade", numa alusão ao episódio em que a governante recusou responder a perguntas de jornalistas sobre dificuldades no setor e os convidou para um "drink".Esta sexta-feira, numa entrevista à SIC, Graça Fonseca anunciou "apoio social" para todos os trabalhadores da Cultura. Na próxima segunda-feira, "dezenas de milhares de artistas e técnicos e profissionais podem requerer apoio complementar social do Ministério da Cultura ao apoio social", revelou a ministra. Questionada sobre o porquê de um apoio de emergência ter demorado tantos meses a ser aprovado, a governante disse saber "que a vida das pessoas não pára" mas lembrou que, "durante o estado de emergência, foram aprovados diversos apoios de emergência, desde logo a Linha de Emergência de apoio às artes", que abrangeram os profissionais deste setor."A partir da próxima segunda-feira, qualquer pessoa que trabalhe na área da Cultura pode, através do mero preenchimento de um formulário, requerer apoio complementar do que recebeu da Segurança Social", afirmou a ministra. Esta linha de apoio excecional terá um valor máximo de 34 milhões de euros. No total, o orçamento do ministério será reforçado em 70 milhões de euros.