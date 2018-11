Ministra da Cultura elogia antecessor por causa da Feira do Livro de Guadalajara

António Lobo Antunes, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge, Dulce Maria Cardoso, Germano Almeida e Ricardo Araújo Pereira são alguns dos autores convidados.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, que inaugura este sábado a Feira do Livro de Guadalajara, no México, considera que o seu antecessor, Luís Filipe Castro Mendes, foi decisivo para Portugal ser país convidado.



A 32ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, considerada a maior da América Latina, começa hoje no México e nela estará ausente Luís Filipe Castro Mendes, que deixou de ser ministro da Cultura em outubro passado, quando toda a programação cultural estava há muito anunciada.



Sucedendo no cargo, Graça Fonseca sublinha que é ministra há pouco mais de um mês e que todo o trabalho de programação e produção da participação portuguesa foi construída na tutela de Luís Filipe Castro Mendes.



"A história não se reescreve, a história honra-se", sublinhou Graça Fonseca no final da inauguração, em Guadalajara, de uma exposição dedicada à tradição portuguesa de lenços bordado, nos quais foram inscritas frases de escritores portugueses.



A exposição abre, precisamente, com um poema em grande escala, de Luís Filipe Castro Mendes, intitulado "De Amor".



A Feira do Livro de Guadalajara abre hoje e termina no dia 02, contando com uma comitiva de mais de uma centena de nomes da cultura portuguesa, da literatura à música -- com um ciclo de concertos diários -, do cinema e artes visuais, sendo comissariada por Manuela Júdice.



