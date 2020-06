Ministra da Cultura surpreendida com manifestações em Évora

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, assegura que os espetáculos tauromáquicos vão poder ser retomados "assim que as regras" para esse reinício "estiverem aprovadas pela Direção-Geral da Saúde".Durante a sua visita oficial a Évora, no sábado, a ministra encontrou uma manifestação de trabalhadores de vários setores culturais, entre eles cerca de 30 elementos de grupos de forcados daquele conselho, que reclamava a retoma da atividade tauromáquica, prevista para o início do mês.Ainda tentaram falar com Graça Fonseca e entregar-lhe um barrete de forcado, mas a governante não aceitou a oferta, nem quis falar com os integrantes do protesto.