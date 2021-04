Ministra feliz com a reabertura de salas de espetáculo porque a vida precisa de Cultura

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou esta segunda-feira, no dia em que reabrem os equipamentos culturais no âmbito do 'plano de desconfinamento', que a vida precisa de Cultura, daí a importância de as salas terem as suas portas abertas.

"A vida precisa de Cultura, por isso, precisamos muito de voltar a ter as salas abertas", disse Graça Fonseca, na apresentação da programação do Coliseu do Porto para este ano.

Falando num dia "feliz e importante", a governante lembrou todos os artistas que voltam aos palcos, mas também todos os que contribuem para que esses mesmos espaços culturais estejam abertos.