No ano em que completa dez anos de existência e cumpre a sua 11ª edição, o Festival Misty Fest foi, por causa da pandemia de Covid-19, obrigado a reinventar-se e a reduzir o números de artistas. Se no ano passado o evento contou com dez nomes e 21 concertos, este ano viu-se forçado a diminuir a programação para seis artistas e 15 espetáculos.









O evento decorre entre os dias 31 de outubro e 29 de novembro em seis localidades diferentes do País, a saber: Porto, Ponte de Lima, Lisboa, Espinho, Coimbra e Torres Novas. O último nome a ser fechado para o cartaz foi o de cabo-verdiana Nancy Vieira, ela que canta dia 22 de novembro no Museu do Oriente, em Lisboa (com sessões às 17h00 e às 21h00), e dia 27 no Convento de S.Francisco, em Coimbra.

O Misty Fest, que arranca dia 31, com Duplex (Ponte de Lima), conta ainda com Rodrigo Leão (14 de novembro em Torres Novas) e o espanhol Rodrigo Cuevas, um dos grandes nomes da nova geração espanhola que atua em Lisboa (dia 5), Espinho (6) e Coimbra (8).





Do cartaz faz ainda parte Joep Beving (Lisboa a 12 de novembro, Coimbra a 13 e Espinho a 14) e Penguin Café (Coimbra a 21 de novembro, Lisboa a 22 e Porto a 23).