Moeda de cinco euros marca os 100 anos do armistício

Moeda só tem valor fiduciário em Portugal.

Por J. Pires Santos | 22:30

O Banco de Portugal acaba de disponibilizar a nova moeda de 5 euros comemorativa do centenário do armistício, com uma tiragem de sessenta mil exemplares.

A moeda é da autoria do escultor José Aurélio e recorda o dia 11 de novembro de 1918, quando foi assinado o armistício. O cessar-fogo encerrou a 1ª Guerra Mundial, que durou pouco mais de quatro anos e que marcou a História da Europa no início do século XX e na qual Portugal participou de forma ativa.

A moeda, designada ‘Centenário do Armistício’, tem valor fiduciário apenas em Portugal, e apresenta no anverso o escudo de armas com a legenda ‘Portugal’ e ‘INCM 2018’, bem como a indicação do autor. Já no reverso, o campo central apresenta a reprodução estilizada de uma papoila, que simboliza o Armistício. Completa-se com a legenda ‘Armistício’ e a hora e data do cessar-fogo ‘11.11.11.1918’.