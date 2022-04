‘A Despedida de Ulisses’ é o título do novo livro de Francisco Moita Flores. O romance conta a história de um casal, Ulisses e Florência, “a braços com a reclusão e o confinamento”. “Ele, contínuo num ministério, tinha entrado para a reforma três dias antes do confinamento. Está a caminho de casa quando a mulher lhe liga a pedir que compre papel higiénico. É um livro por vezes divertido, que olha de forma irónica para a evolução destes acontecimentos que nos deixaram a todos aparvalhados”, relata Moita Flores.