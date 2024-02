O Carnaval do Montijo prepara para a edição deste ano dez carros alegóricos e conta com mais de dois mil figurantes. “Face ao sucesso do ano passado, na noite de sábado (21h30) haverá também o corso noturno que volta a sair às 15h00 de domingo e de terça-feira”, disse Paulo Brás, representante da junta de freguesia local.









